Face aux dépenses nouvelles liées au Covid-19, le projet de circulaire divise

Alors que la pandémie de Covid-19 a entraîné de nombreuses dépenses supplémentaires aux collectivités, le ministre chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, travaille depuis plusieurs semaines sur un projet de circulaire permettant de lisser ces charges sur trois ans et d'évaluer précisément les surcoûts. La Gazette vous présente en exclusivité ce texte qui divise les associations d'élus.

De nouvelles tensions apparaissent entre les associations d’élus et le ministère des Comptes publics nouvellement dirigé par Olivier Dussopt. Après plusieurs semaines d’âpres débats sur la remise en cause de la règle d’or des finances locales et la prise en compte des dépenses nouvelles liées au Covid-19, l’exécutif et les élus locaux s’étaient accordés sur la création d’un mécanisme d’étalement de charges pour lisser ces dépenses supplémentaires sur plusieurs années et d’un compte spécial Covid-19 pour évaluer précisément ce coût par collectivité.

De nouveaux désaccords sur un projet de circulaire

Mais la présentation aux associations d’élus d’un projet de circulaire intégrant ces propositions a fait émerger de nouvelles frictions. « La circulaire répond à une demande forte des collectivités mais il y a un manque de concertation avec les collectivités », pointe Emma Chenillat, conseillère en finances locales à l’Association des petites villes de France. « Il y a une rigidité dans la rédaction qui nous dépasse », tacle Franck Claeys, directeur économie et finances locales de France Urbaine.

Ces deux éléments annoncés par l’ex-Premier ministre Edouard Philippe, le 29 mai dernier lors de la présentation du plan de soutien aux collectivités, sont bien facultatifs comme l’avaient demandé les associations d’élus. Ils doivent faire l’objet dans les prochains jours d’une circulaire que la Gazette a pu découvrir en exclusivité. Elle complète le projet de loi de finances rectificative 3 actuellement examiné en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le projet de circulaire se compose de trois parties : un assouplissement du dispositif d’étalement de charges, la création d’une annexe spécifique pour identifier les dépenses en lien avec la crise du coronavirus et un assouplissement de façon exceptionnelle et temporaire de la reprise en section de fonctionnement des excédents d’investissement.

Le périmètre des dépenses concernées et la durée d’étalement de charges divisent

Christian Escallier, le directeur du cabinet CMK, a détaillé le mécanisme d’étalement de charges il y a quelques mois dans nos colonnes : « Sans modifier les règles sur l’équilibre budgétaire, l’étalement de charges autorise d’envoyer en section investissement par un jeu d’écriture les dépenses non récurrentes liées au coronavirus. Elles sont comptabilisées en section fonctionnement mais lissées en section investissement. L’impact de ces dépenses nouvelles est donc dilué dans le temps. Cette solution résout donc le problème d’équilibre budgétaire en allégeant la section de fonctionnement et en finançant la section investissement par l’emprunt. »

Mais pour les associations d’élus le champ des dépenses éligibles à ce dispositif est trop restreint. « Détailler les dépenses qui sont directement liées à la crise sanitaire est un exercice périlleux. La Direction générale des collectivités locales (DGCL) avait de grandes chances de se prendre les pieds dans le tapis. Et manifestement il y a des manques », confirme Claire Delpech, conseillère finances et fiscalité de l’Assemblée des communautés de France (AdCF).

Trois types de dépenses sont aujourd’hui intégrés au dispositif :

les dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire (frais de nettoyage, frais de matériel ou de protection…),

les aides aux entreprises à l’exception des montants versés au fonds de solidarité car elles sont fléchables directement en investissement,

les surcoûts induits sur les contrats de la commande publique correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à la période de l’état d’urgence sanitaire.

Sur le périmètre de dépenses retenues, l’Association des petites villes de France souhaiterait l’élargir aux dépenses sociales comme les bons d’achat distribués aux plus démunis. Les associations d’élus reprochent au gouvernement de ne prendre en compte que les aides aux entreprises en oubliant complètement les aides au secteur associatif pourtant très actif pendant la crise sanitaire. Il lui reproche également d’avoir écarté le coût des masques du lissage des dépenses. « Il est normal que la part remboursé par l’Etat sur les achats de masques pour les commandes faites après le 13 avril ne soit pas prise en compte dans le mécanisme mais la part qui reste à charge devrait pouvoir l’être. Surtout que tout cela ne coûte pas un euro au budget de l’Etat », regrette Franck Claeys. « C’est mesquin car ce sont des montants assez significatifs », critique Claire Delpech.

L’autre tension provient de la durée possible d’étalement. L’exécutif maintient la durée de 3 ans comme annoncé lors de la présentation des mesures d’urgences aux collectivités. Or, « c’est particulièrement court » pour Emma Chenillat qui demande deux années supplémentaires. « On pourrait imaginer une fourchette entre 3 et 10 ans et laisser de la flexibilité aux collectivités », complète Claire Delpech.

Les associations d’élus ont également un point de vigilance sur les surcoûts de la commande publique. « Ce n’est pas très clair. Il faut rester très prudent et ne pas inciter les entreprises aux surcoûts car après ce sont les collectivités qui payent », précise Claire Delpech. Ces surcoûts sont pour le moment biens inférieurs aux craintes des entreprises car ils avoisineraient les 2 à 4% selon nos informations.

Les pertes de recettes oubliées du compte Covid

L’annexe budgétaire dédiée au compte Covid permettant de recenser toutes les charges nouvelles liées à cette période sera mise en place dès 2021. Les associations d’élus regrettent qu’elle ne prenne en compte que les dépenses. « Quid des pertes de recettes qui ont disparu du dispositif ? », s’inquiète Emma Chenillat. Or pour l’AdCF, l’APVF et France Urbaine, pour avoir un vrai chiffrage, le calcul des pertes de recettes est indispensable.

L’assouplissement de façon exceptionnelle et temporaire de la reprise en section de fonctionnement des excédents d’investissement est, à l’inverse, plutôt une bonne nouvelle pour les exécutifs locaux. Certaines collectivités ont des excédents de fonctionnement et des dépôts au Trésor très importants en forte augmentation ces dernières années. L’utilisation de ce matelas pourrait éviter le discours que ne manquerait pas de tenir l’Etat : « Vous voyez, les collectivités sont toujours en bonne santé malgré la crise, elles peuvent contribuer davantage au redressement des finances publiques ».

Les négociations se poursuivent avant la publication de la circulaire dans les prochains jours. Le ministère des comptes publics pourrait attendre la fin des débats à l’Assemblée nationale sur le PLFR3 car certains amendements recoupent des éléments de cette circulaire.