Avez-vous bien suivi l’actualité française du mois de juin ? Vous devriez le savoir avec ce quiz. Ses cinq questions vous surprendront peut-être par les thèmes abordés… Eh oui ! Lorsque l’on révise un concours ou un examen, les infos du « 20 heures » à la télé sont insuffisantes. Mieux vaut lire la presse spécialisée, se concentrer sur les fiches de connaissances de LaGazette.fr, voire choisir l’une des préparations spécifiques proposées par Carrieres-publiques.com par exemple.

Maintenant, c’est le quart d’heure du quiz… A vous de jouer !

La fiche de connaissances du mois de juin, PDF, 73 pages, 2 Mo

La gestion de l’après-Covid-2019, c’est-à-dire celle du déconfinement progressif et de la relance de l’activité, avec des plans de soutien tous azimuts, domine l’actualité de juin. Mais d’autres informations méritent votre attention de peut-être futur fonctionnaire. Par exemple, l’arrêt du Conseil d’Etat sur les lignes directrices de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil), qui ne doit pas faire plaisir à tout le monde ! Ou encore les initiatives qui se font jour pour changer notre façon de vivre en démocratie… plus participative, plus soucieuse de l’environnement.

Les « questions d’actualité », une épreuve à part entière

Certains concours comprennent une épreuve dédiée aux questions d’actualité. C’est le cas, par exemple, d’une des épreuves d’admissibilité du concours de rédacteur territorial. Carrières-publiques.com, qui propose des préparations par cadres d’emplois, aux concours de la fonction publique, consacre un article à ce sujet : « Comment réussir l’épreuve écrite des questions d’actualité du concours d’accès aux cadres d’emplois de rédacteur et de rédacteur principal » ?

Actualités et culture générale du (futur) fonctionnaire

Pour les jurys et autres examinateurs des concours, tout candidat doit se tenir au courant de l’actualité de son champ professionnel et de la fonction publique. Avec cette particularité pour le (futur) fonctionnaire : l’agent public étant investi d’une mission de service public, il serait paradoxal qu’il vive recroquevillé dans sa coquille. Il est impliqué dans la vie publique. L’actualité doit faire partie de sa culture générale.

Le degré de connaissance attendu par le jury dépend évidemment du type de concours. Mais plus vous serez capable, à l’écrit ou à l’oral, de faire des ponts avec l’actualité, de manière judicieuse, plus vos chances de succès au concours seront fortes.