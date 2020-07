Une cagoule plus protectrice pour les sapeurs-pompiers

Feux de forêt

Publié le 09/07/2020 • Par Isabelle Verbaere • dans : Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Le groupe de travail, réuni par Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (Cnracl), de la Direction générale de la sécurité civile et la gestion des crises (DGSCGC) a publié le 7 juillet son rapport sur les risques relatifs aux fumées d’incendie pour les sapeurs-pompiers. La mise au point d’un prototype de cagoule qui les filtre à plus de 90 %, a été l’une des principales missions de ce groupe de travail.

Risques naturels et technologiques

Les milliers de sapeurs-pompiers susceptibles d’être mobilisés sur les feux de forêt peuvent se réjouir : ils seront bientôt beaucoup mieux protégés des fumées. Un prototype de cagoules capable de filtrer – a minima- plus de 90 % des fumées et substances toxiques produites lors des interventions et sans gêner les capacités respiratoires, devrait bientôt être disponible. C’est la bonne nouvelle du deuxième rapport sur les risques relatifs aux fumées d’incendie pour les sapeurs-pompiers, publié le mardi 7 juillet.

«Ce prototype représente une avancée majeure dans la prévention des risques vis-à-vis des fumées toxiques et des particules fines », souligne le groupe de travail qui a rédigé ce rapport et conçu la cagoule. Il rassemble des représentants du Fond de prévention de la Caisse ...