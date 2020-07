[Webinar] Club RH : moderniser et sécuriser ses recrutements

Publié le 09/07/2020 • Par Territoires et Talents • dans : Contenu partenaire

La fonction recrutement est devenue stratégique pour les collectivités pour attirer les compétences et profils dont elles ont besoin… sans se tromper. Recherche de candidats, sélection, entretien : quels sont aujourd’hui les outils et les méthodes pour être efficaces ?

Webinaire animé par Maud Parnaudeau, journaliste à La Gazette des Communes , avec la participation de :

– Patrick Coroyer, directeur du département ressources humaines de la ville et de la métropole de Nantes et président de l’ANDRHDT

– Eric Manoncourt, directeur général adjoint des ressources humaines de la ville et de la métropole de Toulouse et membre du bureau de l’ANDRHDT

– Martine Noël, directrice générale adjointe des ressources humaines du conseil départemental de l’Hérault