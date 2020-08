Zéro artificialisation nette, un objectif flou

Les maires élus pour une nouvelle mandature de 6 ans seront confrontés aux enjeux de l’organisation de leur ville ou commune et de considérations environnementales. Cet été, pendant 5 semaines, nous vous proposons de (re)lire des articles de Techni.Cités liés à ces thématiques. Cette deuxième semaine est consacrée au thème de l'environnement avec, aujourd'hui, la notion du zéro artificialisation nette.

Chaque année en France, 20 000 hectares (ha) d’espaces naturels sont artificialisés pour créer de l’habitat (41,9 %), des routes (27,8 %) et de nouveaux services et loisirs (16,2 %). Pour freiner l’étalement urbain, le plan biodiversité a lancé le 4 juillet 2018 un nouveau principe ambitieux en direction des collectivités : atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN). Pour ce faire, il préconise de favoriser un urbanisme sobre dans les documents d’urbanisme et d’améliorer la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser (ERC) dans les projets d’aménagement.

Privilégier la réhabilitation, la ...