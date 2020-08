Biodéchets : une généralisation sur les chapeaux de roues

Les maires élus pour une nouvelle mandature de 6 ans seront confrontés aux enjeux de l’organisation de leur ville ou commune et de considérations environnementales. Cet été, pendant 5 semaines, nous vous proposons de (re)lire des articles de Techni.Cités liés à ces thématiques. Cette deuxième semaine est consacrée au thème de l'environnement avec, aujourd'hui, la question des biodéchets.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Objectif : tous trieurs fin 2023

Les biodéchets représentent 32 % du poids des ordures ménagères résiduelles (OMR), soit au moins 75 kg par habitant et par an. Sur le papier, l’intérêt de mobiliser cette ressource pour un retour au sol est évident, la majorité des sols agricoles étant appauvris en matière organique. Mais, dans la pratique, capter et valoriser ce gisement est compliqué. La situation évolue peu, malgré les ambitions affichées par le législateur.

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015 prévoyait la généralisation du tri à la source des ...