Lyon dresse le bilan de la piétonnisation du centre-ville

Les maires élus pour une nouvelle mandature de 6 ans seront confrontés aux enjeux de l’organisation de leur ville ou commune et de considérations environnementales. Cet été, pendant 5 semaines, nous vous proposons de (re)lire des articles de Techni.Cités liés à ces thématiques. La première semaine est consacrée à la mobilité avec, aujourd'hui, la piétonnisation de Lyon.

La métropole lyonnaise a mené, l’automne dernier, une expérimentation autour de la piétonnisation de son hyper-centre. Durant trois samedis (phase 1, les 28 septembre, 12 et 26 octobre) et deux jours de semaine (phase 2, mercredi et jeudi 20 et 21 novembre), l’accès à la presqu’île était réservé aux piétons, aux automobiles des riverains et aux modes doux sous certaines conditions.

Vieux serpent de mer de la politique lyonnaise, le sujet est revenu au cœur des débats avec, cette fois-ci, une méthodologie plus poussée. Il s’agissait de mesurer l’impact de la piétonnisation sur la qualité de vie, de l’air, du trafic routier et ses impacts ...