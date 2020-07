La métropole de Lyon repeinte en vert, les services sur le qui-vive

Elections

L’arrivée des écologistes au pouvoir amène un renouvellement de plus de 60 % des élus de l’assemblée métropolitaine. Dans cette jeune collectivité qui n’a pas encore trouvé toutes ses marques, cette situation, sans précédent depuis 18 ans plonge les 9 200 agents dans l’expectative. Tous espèrent une prise en main rapide du nouvel exécutif, notamment très attendu par les organisations syndicales.

Dans les couloirs de l’hôtel de la métropole de Lyon l’arrivée des écologistes aux manettes n’a pas fait l’effet d’une grande surprise, mais il va de pair avec un saut dans l’inconnu. Après 18 ans de règne « Collomb » où chaque nouveau mandat n’entrainait guère d’ajustements au sein de l’exécutif et des services, on avait un peu perdu l’habitude des révolutions de palais. Corolaires de cette nouvelle donne, les spéculations vont bon train.

« Depuis l’annonce des résultats, les rumeurs les plus folles circulent », rapporte un agent. « On connait très peu d’élus, on ne sait pas quelle est leur façon de faire », s’inquiète un autre. Certains s’estiment plus exposés que d’autres, face à un virage écologique. « Nos chefs de projets se demandent si tous les projets seront maintenus, d’autant que ...