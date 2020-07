Ségur de la Santé : vers un renforcement du rôle des maires ?

Santé

L’un des chantiers du Ségur de la Santé porte sur le territoire comme clef de voûte de l’offre de soins. Les villes ont apporté leur pierre au débat et le Premier ministre a ouvert la porte à un accroissement du rôle des élus locaux. Mais le débat pourrait aussi rebondir sur le projet de loi 3D.

Lancé le 25 mai pour théoriquement se clore le 3 juillet, le Ségur de la santé est embolisé par les négociations salariales. Le Premier ministre, Jean Castex, est même entré l’arène mardi pour annoncer aux syndicats une rallonge de plus d’un milliard d’euros qui n’a pas convaincu et un énième round de discussions s’est ouvert. Les observateurs pronostiquent la fumée blanche pour ce vendredi 10 juillet.

Et le reste du Ségur ?

Le 8 juillet, lors des premières questions d’actualité au Gouvernement au Sénat, le locataire de Matignon a abordé le quatrième « pilier » du Ségur, le territoire, et annoncé vouloir redonner une place plus importante aux maires : « Nous réfléchissons à améliorer l’efficience du système, ce qui passe par un accroissement, j’allais dire un retour, du rôle des élus, et ...