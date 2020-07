Versailles, Pau, Béthune… C’est parti pour les premiers bus à hydrogène !

Les maires élus pour une nouvelle mandature de 6 ans seront confrontés aux enjeux de l’organisation de leur ville ou commune et de considérations environnementales. Cet été, pendant 5 semaines, nous vous proposons de (re)lire des articles de Techni.Cités liés à ces thématiques. La première semaine est consacrée à la mobilité avec, aujourd'hui, les premiers bus à hydrogène

Le 12 septembre dernier, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et d’Ile-de-France Mobilités et François de Mazières, président de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc (18 communes, 265 000 habitants) et maire (sans étiquette) de Versailles ont inauguré en grande pompe les deux premiers bus à hydrogène mis en exploitation commerciale en France. Ils circulent sur la ligne Versailles Chantiers-Jouy-en-Josas (Yvelines), longue de 12,5 km, et empruntée par 1 000 voyageurs chaque jour.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de mettre en place une politique ambitieuse pour sortir définitivement les transports en commun ...