MaaS : « la loi prévoit d’encadrer les échanges de données par contrat »

[La série de l'été] Mobilité

Les maires élus pour une nouvelle mandature de 6 ans seront confrontés aux enjeux de l’organisation de leur ville ou commune et de considérations environnementales. Cet été, pendant 5 semaines, nous vous proposons de (re)lire des articles de Techni.Cités liés à ces thématiques. La première semaine est consacrée à la mobilité avec, aujourd'hui, le MaaS et la question des données à travers l'interview de Fabien Couly, directeur des études et de l’observation des marchés à l'Autorité de régulation des transport.

