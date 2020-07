Télétravail : l’expérience de deux collectivités plus qu’enthousiastes

Webinaire en replay

Publié le 09/07/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Ces derniers temps, les éloges du télétravail dans la territoriale se font plus rares. Nombre d'études en ont démontré les limites. Tout en rappelant les points de vigilance à conserver, deux dirigeants de collectivités ont témoigné, au cours d'un webinaire dédié organisé par la Gazette (et accessible en replay), des effets positifs pour le moins inattendus.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Plus que sceptiques avant le confinement, reconnaissent-ils, David Zurowski, directeur général du conseil départemental de l’Allier, et Sylvie Samuel DRH de la ville de Versailles ne jurent (presque) plus aujourd’hui que par le télétravail.

« Chez nous, le télétravail est devenue la règle, le présentiel une exception », explique David Zurowski. « Ce que nous avons vécu en la matière durant le confinement ne correspond pas aux a priori que j’avais. 96% des agents que nous avons interrogés ont jugé la DSI efficace et il y a eu une vraie bascule au niveau de l’encadrement, nos managers y ont adhéré avec facilité. »

Le bilan carbone de la collectivité s’en est à coup sûr amélioré selon lui : « Il faudra faire ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Lien vers le replay du webinaire Durée: 45 minutes