Nouveau départ pour le transport à la demande 

Les obligations d’accessibilité diffèrent quelque peu en fonction du type d’habitat. Les bâtiments d’habitation collectifs neufs doivent non seulement être accessibles mais aussi permettre une adaptation ultérieure plus facile des logements aux personnes ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudences et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiés par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 17 et le 23 juillet 2020. ...