Les Prix Territoriaux 2020, c’est parti ! Candidatez !

Pour leur 21ème édition des Prix Territoriaux, la Gazette des communes et la GMF renouvellent leur partenariat pour récompenser les meilleures initiatives portées par les collectivités et les établissements publics locaux dans le contexte particulier de la crise sanitaire et de la relance économique.

L’année 2020 restera hors normes pour les collectivités locales qui auront dû faire face à la crise sanitaire, et au confinement. Mais auront aussi su faire preuve de réactivité et d’adaptabilité. C’est pourquoi, les Prix Territoriaux justifient plus que jamais leur objectif, en récompensant les projets innovants, collaboratifs et surtout résilients, qui permettent d’améliorer le service public et la relation avec le citoyen.

Les Prix Territoriaux ambitionnent aussi d’étendre les meilleures démarches, par le partage des initiatives qui pourront être reproduites et adaptées dans d’autres structures. Ils permettent également de communiquer en interne et auprès des citoyens et d’améliorer les liens de confiance.

Trois distinctions sont accordées : le Prix GMF, Le Prix Gazette et le Prix Coup de Cœur du Jury.

En 2019, la Commune de Gaillac a ainsi reçu le Prix Coup de Cœur du Jury pour son projet « l’artfriche » qui expose des artistes professionnels dans des vitrines de locaux vides en centre-ville.

La cérémonie de remise des prix se tiendra à l’occasion du Salon des Maires, le 24 novembre, et sera présidée par Jacqueline Gourault, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.