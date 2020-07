Prévention de la délinquance

Partenariat local de sécurité : les députés lancent un audit

Publié le 08/07/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu experts prévention sécurité, France

D.R.

La commission des Lois de l'Assemblée nationale a entériné le 8 juillet la création d'une mission flash"sur l’évolution et la refondation des conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance" (CLSPD et CISPD). Les rapporteurs nommés sont les députés Rémy Rebeyrotte et Stéphane Peu.

