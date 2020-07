Décentralisation : le projet de loi « 3D » sur la sellette

Décentralisation

Publié le 08/07/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Emmenées par François Baroin, les principales associations d’élus locaux reprochent à l’exécutif une approche exclusivement technique. A leurs yeux, la décentralisation doit être la mère des réformes de la fin de la mandature d’Emmanuel Macron.

Toujours pas dévoilé et déjà contesté. Le projet de loi 3D comme décentralisation, déconcentration et différenciation suscite un tir de barrage des trois principaux cercles d’élus locaux rassemblés sous la bannière de Territoires Unis. Dans une contribution rendue publique le 8 juillet, l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et Régions de France jugent que le texte porté par la ministre de la Cohésion des Territoires des Relations avec les Collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, n’est « pas à la hauteur des enjeux ». Trop « technique », cinglent-elles.

Leurs présidents François Baroin (LR), Dominique Bussereau (ex-LR) et Renaud Muselier (LR) lui préfèrent les 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales du Sénat en date du 2 juillet. En bonne place dans ces conclusions : le transfert de l’ensemble des politiques d’emploi, d’apprentissage et de formation au profit des régions. Pour le premier maire de France, François Baroin, la décentralisation doit être la « grande réforme structurelle » de la fin de la mandature d’Emmanuel Macron. « Le statu quo n’est plus possible », martèle le candidat putatif à la magistrature suprême qui plaide pour un « choc culturel » permettant de conjurer la catastrophe économique qui s’annonce.

Fin de la double-tutelle sur les EHPAD

Citant une étude de la DARES (Direction de l’Animation de la recherche, des Études et des Statistiques), le premier maire de France évoque la suppression d’un million d’emplois cet été et d’un autre million à l’automne.

Les élus de Territoires Unis en profitent aussi pour faire le procès de la gestion de l’Etat de la crise sanitaire. Ils réclament l’octroi de tout le secteur médico-social aux départements. Un mouvement qui marquerait la fin de la double-tutelle de cet échelon de collectivités et des préfets sur les EHPAD, très critiquée durant la crise. « Je ne peux plus apprendre dans le journal local qu’il y a quinze morts dans un établissement de mon département », ne décolère pas Dominique Bussereau (ex-LR), le patron de l’ADF. Reste à convaincre la Fédération hospitalière de France. Dans un communiqué en date du 8 juillet, la FHF présidée par le premier magistrat LR de Fontainebleau, Frédéric Valletoux, s’élève contre la perspective d’une « gouvernance exclusive des conseils départementaux sur le secteur médico-social.

Autonomie des ARS revue à la baisse

Cela n’empêche pas les édiles de se montrer particulièrement prolixes au chapitre de la Santé. Dans une contribution dans le cadre du « Ségur » initié par l’exécutif, ils prônent une refonte d’un système dont ils n’ont cessé de pointer les lourdeurs « bureaucratiques » tout au long de la crise du Covid-19. Dans leur ligne de mire : les agences régionales de santé. Les élus de Territoires Unis souhaitent transformer le conseil de surveillance de ces structures en véritable conseil d’administration coprésidé par le patron de la région et le représentant de l’Etat. Ils souhaitent que ces deux personnages-clés désignent également les directeurs de ces structures. Les élus de Territoires Unis plaident enfin pour une large déconcentration des ARS au profit de l’échelon départemental.

Un schéma sur lequel il « n’y a pas une feuille de papier à cigarette » entre les trois principales associations d’élus, se réjouit le patron de Régions de France Renaud Muselier. Ce qui n’interdit pas au président marseillais de Provence-Alpes-Côte d’Azur de faire entendre sa petite musique. « Les régions sont nulle part dans les différents projets de loi de finances », fait-il remarquer. Au projet de loi 3D, il oppose les « 4E » comme économie, emploi, Europe et environnement. Des compétences, cela tombe bien, au cœur des prérogatives des conseils régionaux.

En attendant d’hypothétiques nouveaux trains de compétences, les élus locaux daubent volontiers sur la Conférence nationale des territoires. En panne depuis deux ans, l’instance Etat/collectivités doit être relancée « dès cet été », promet Emmanuel Macron dans une interview à la presse quotidienne régionale le 3 juillet. Mais pour l’heure, aucune date n’a été avancée. Cela n’empêche pas le nouveau Premier ministre Jean Castex de mouiller la chemise. Après un premier contact informel au soir de sa nomination avec Dominique Busserau, le conseiller départemental des Pyrénées-Orientales recevra le président de l’ADF le 13 juillet, ainsi que les membres du bureau de l’association.