Grand âge : le futur rôle des départements en question

Grand âge

Publié le 09/07/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Avec la loi Autonomie et Grand âge, la gouvernance du secteur doit être revue. Les départements veulent une place plus importante, mais tous les acteurs du secteur ne sont pas convaincus...

Après des mois d’incertitude et de report, la future loi Autonomie et Grand âge semble aujourd’hui plus proche que jamais, avec la création du 5e risque et la nomination de Brigitte Bourguignon comme ministre déléguée à l’Autonomie. Un des points qui sera au coeur de ce texte est la gouvernance : qui sera chef de file de l’autonomie des personnes âgées ?

Depuis plusieurs mois, les départements – qui financent l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées dépendantes à domicile et en Ehpad – militent pour devenir seuls chefs de file, prenant toute la place qu’ils partagent actuellement avec les Agences régionales de santé (ARS).

« Bonne échelle pour agir »

Lors d’une rencontre ...

