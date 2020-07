PrépaConcours

Publié le 09/07/2020 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Le rendez-vous mensuel des candidats aux concours et autres examens, qui révisent les questions d'actualité. Avec un topo des thèmes à la une de juin 2020, sélectionnés par la rédaction et développés dans les fiches de connaissances à télécharger.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Les thèmes qui font l’actualité française, en juin

Parmi les sujets nationaux sélectionnés pour les candidats aux concours et examens

La loi du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne La loi du 22 juin 2020, tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020, et à reporter les élections consulaires Un troisième projet de loi de finances rectificative Le projet de loi organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire L’ordonnance du 17 juin 2020, relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale La troisième phase du plan de déconfinement Un plan de soutien aux collectivités locales, à la suite de la crise sanitaire Les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat La protection sociale en France et en Europe Le référendum d’initiative partagé

Les thèmes qui font l’actualité européenne, en juin

Parmi les sujets marquants à l’échelle européenne

L’accord post-Brexit toujours difficile à trouver Quel avenir pour la pêche européenne, à la suite du Brexit ? Où en est l’UE par rapport aux objectifs de développement durable (ODD) ? Les ventes d’armes de la France aux pays de l’Union européenne (UE) Portrait statistique de l’UE La consommation individuelle effective : des inégalités entre Européens Biodiversité des terres agricoles : le déclin se poursuit Le retour du débat sur la création d’un revenu universel Les extensions futures de la zone euro Les règles de concurrence à l’échelle européenne

Retrouvez tous les points d’actu de juin dans la fiche de connaissances n°6 -Actualités européennes

L’actualité en bref : morceaux choisis

Quelques extraits (apéritifs) des questions d’actualité européennes et nationales du mois écoulé, traitées dans les deux fiches de connaissances à télécharger.

L’accord post-Brexit, toujours difficile à trouver

A six mois de l’échéance du « Brexit économique », juin devait être décisif pour la poursuite des pourparlers entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, qui n’exclut pas un « no deal ». Crucial, un point d’étape était prévu, le 15 juin, entre les parties…

Quel avenir pour la pêche européenne, suite au Brexit ?

C’est l’un des enjeux majeurs de l’accord… à trouver. En fonction des négociations, le Brexit peut conduire à la fermeture totale des eaux britanniques à l’UE, à un système d’autorisation des navires européens sous forme de licence de pêche ou à une situation proche de celle de la politique actuelle…

Le déclin de la biodiversité des terres agricoles se poursuit

La Cour des comptes européenne pointe les lacunes de la stratégie de l’UE en faveur de la diversité et révèle ses incohérences avec la conduite de la politique agricole commune (PAC). « La Commission et les Etats membres ont choisi les options à faible impact », assène la Cour…

Consommation individuelle effective : de fortes disparités entre les Européens

La « consommation individuelle effective » est un indicateur du niveau de bien-être matériel des ménages. Exprimée en standards de pouvoir d’achat, elle s’échelonne, parmi les 27 États membres, de 59% à 135% de la moyenne de l’UE…

En France, un adulte sur 7 vit chez ses parents, son conjoint ou une autre personne

La Drees a enquêté sur ces adultes « qui ne figurent ni sur l’acte de propriété ni sur le bail de location ». La plupart vivent chez leurs parents ou chez leur conjoint (28%), voir chez leur enfant. Pour des motifs qui ne sont pas toujours financiers…

Le PIB mondial devrait diminuer de 5,2% cette année

Selon la Banque mondiale, la pandémie Covid-19 provoque la plus grave récession mondiale depuis des décennies. Elle entraînera des contractions dans la plupart des marchés émergents et des économies en développement…

La fin programmée du plastique jetable

Adieu piques à steak, tiges pour ballons, confettis ou bouteilles plastiques… Une loi de février 2020 prévoit d’interdire d’ici à 2040, des plastiques à usage unique. Des mesures vont être prises, par décret, pour favoriser la réduction, le réemploi, la réutilisation et le recyclage de ces emballages plastiques à usage unique…

Cookies et traceurs : l’essentiel des lignes directrices de la Cnil validé

par le Conseil d’Etat

Ces lignes directrices précisent la protection juridique renforcée bénéficiant aux internautes. Elles ont été attaquées devant le Conseil d’Etat par plusieurs associations et syndicats professionnels de la publicité en ligne, de l’e-commerce et des médias…

Un plan de soutien aux collectivités territoriales

Des mesures d’urgence sont prévues dans le troisième projet de loi de finances pour 2020, afin de compenser les lourdes pertes financières subies par les collectivités du fait de la crise sanitaire et économique liée à la pandémie Covid-19…

Si vous n’aviez que trois informations à retenir du mois de juin La baisse de 5,2 % du produit intérieur brut mondial en 2020, selon la Banque mondiale.

La troisième phase du déconfinement en France.

Le second tour des municipales en France, marqué par une abstention record.

Cet article est en relation avec le dossier