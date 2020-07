Document utile

Publié le 08/07/2020 • Par La Rédaction • dans : Documents utiles, France, Toute l'actu RH

«Accompagner les DG à décrypter les enjeux contemporains et à adapter leurs stratégies de politiques publiques afin de mieux répondre à ces transformations.» C'est l'objectif poursuivi par l'association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF) avec la publication de son «Guide 2020 des DG d'intercommunalités».

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’ADGCF a rassemblé dans son «Guide 2020 des DG d’intercommunalités» plus de 80 productions pour accompagner les dirigeants territoriaux dans leur prise de fonctions suite aux élections municipales et intercommunales qui ont eu lieu dimanche 28 juin dernier.

Les DGS face aux maires génération 2020

L’ouvrage s’inscrit dans la continuité des derniers travaux associatifs sur les mutations socioéconomiques, l’essoufflement démocratique, les transitions écologique et digitale, l’érosion fiscale et la complexité managériale.

Objectif de l’ADGCF : accompagner les DG à décrypter les enjeux contemporains et à adapter leurs stratégies de politiques publiques afin de mieux répondre à ces transformations.

«Bibliothèque digitale conséquente»

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/687692/une-bibliotheque-digitale-consequente-pour-les-nouveaux-dg-dintercos/" }, "headline": "Une bibliothèque numérique «conséquente» pour les nouveaux DG d’intercos", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2020/07/2020-310x207.jpg", "datePublished": "2020-07-08T14:02:39+00:00", "dateModified": "2020-07-08T14:42:39+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "La Rédaction " }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo-gazette-248x72.png" } }, "description": "«Accompagner les DG à décrypter les enjeux contemporains et à adapter leurs stratégies de politiques publiques afin de mieux répondre à ces transformations.» C'est l'objectif poursuivi par l'association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF) avec la publication de son «Guide 2020 des DG d'intercommunalités».", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }