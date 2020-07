La participation citoyenne, outil urgent pour relégitimer la décision politique

Démocratie participative

Publié le 09/07/2020 • Par Olivier Schneid • dans : France

Une démocratie « bousculée », comme l’ont, en particulier, montré le fort taux d’abstention aux élections municipales et le mouvement des Gilets jaunes. Une demande croissante de participation citoyenne pour la « renouveler ». C’est autour de ces sujets que le think tank Décider Ensemble a organisé, jeudi 2 juillet 2020, un débat avec trois acteurs de la participation citoyenne, à l’occasion de la parution d’un ouvrage collectif s’interrogeant sur le devenir de nos institutions.

Une « démocratie fragilisée depuis des années », un « fossé de plus en plus important entre les décideurs et les citoyens », la « nécessité de repenser l’après ensemble » : le constat dressé par le député (Libertés et territoires) de la Meuse Bertrand Pancher est partagé par les trois intervenants du webinaire organisé jeudi 2 juillet 2020 par le think tank qu’il préside, Décider Ensemble, à l’occasion de la parution d’un ouvrage collectif intitulé « La démocratie bousculée : quel renouvellement pour notre démocratie et nos systèmes de décision ? ».

« Nos institutions démocratiques sont menacées de dévitalisation, confirme le professeur de science politique Loïc Blondiaux. Cet affaiblissement ne leur permet plus de produire des décisions considérées par les citoyens comme ...

