Sécurité locale : les dossiers chauds de Gérald Darmanin

Remaniement

Publié le 07/07/2020 • Par Hervé Jouanneau Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Violences policières, continuum de sécurité, lutte contre le terrorisme mais aussi prévention de la délinquance. A moins de deux ans des présidentielles, les dossiers qui attendent le nouveau ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sont nombreux et sensibles.

A peine nommé à la tête de la place Beauvau, le nouveau ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a visité les policiers du commissariat des Mureaux, là même où travaillaient les deux victimes de l’attentat de Magnanville en 2016. Un premier déplacement aux allures d’avant-goût de la tâche qui l’attend.

Car les dossiers sur la table sont nombreux, lourds et, pour la plupart, déjà entamés. Tour d’horizon des chantiers en cours et tout particulièrement ceux intéressant les collectivités territoriales, avec Marlène Schiappa, sa ministre déléguée, et peut-être Laurent Nunez, s’il est maintenu dans ses fonctions de secrétaire d’Etat.

Livre blanc et continuum de sécurité

Pièce maîtresse de la place Beauvau, attendue depuis le printemps : le livre blanc sur la sécurité intérieure, dont l’ambition ...