Bien préparer en amont le suivi des chantiers

Avec les élections municipales, de nouvelles équipes d’élus se mettent en place. Il y aura aussi des recrutements ou changements des responsables du suivi des travaux. L’occasion de revenir sur ce qui fait un bon suivi de chantier.

« Le suivi de chantier se prépare dès la rédaction du cahier des charges. Il faut en amont identifier les contraintes fonctionnelles, les points potentiellement bloquants, les nuisances, les risques de conflits d’usages, de co-activité ou pour les riverains, etc. », assure Samantha Ferrari, directrice des services techniques à Peymeinade (Alpes-Maritimes). Pour une nouvelle école par exemple, « si on valide le projet en amont auprès des enseignants, des collègues du périscolaire et des futurs exploitants, on limitera les surprises en aval », indique Florent Dubois, responsable des bâtiments à Biscarosse (Landes).

Conformité au CCTP

Le cahier ...