Les premiers enseignements de la crise sanitaire

La crise liée au coronavirus a révélé les capacités d’adaptation et d’innovation des organisations, mais aussi leurs rigidités. Il est indispensable de tirer rapidement un premier bilan de l’impact de cet événement sur le fonctionnement des services techniques.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Par Laurent Guyon, directeur administratif et financier d’un Sdis, maître de conférences associé à l’université de Pau

En matière de gestion de crise, les organisations doivent anticiper les dispositifs à mettre en œuvre pour gérer la crise, puis communiquer en temps réel les consignes à appliquer, affecter les ressources forcément raréfiées aux priorités et répondre aux urgences en assurant la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cadre, elles doivent avoir élaboré au préalable des plans de gestion de crise (PGC), des plans de continuité de l’activité (PCA) et des plans de reprise de l’activité ...