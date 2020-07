Remaniement ministériel

Tous les dossiers chauds de la nouvelle équipe de Bercy

Publié le 07/07/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Bruno Le maire prend la tête d'un grand ministère de l'Economie et des finances pour préparer la relance et tenter de gérer les effets de la crise économique et sociale. Une nouvelle en demie teinte pour les associations d'élus qui craignent une baisse des impôts de production, grand combat du ministre.

