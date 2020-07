Changement dans la continuité au ministère des Solidarités et de la Santé

Social

Publié le 07/07/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Si le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, ne change pas, son ministère est renforcé par une ministre déléguée en charge de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, présidente de la commission des Affaires sociale de l'Assemblée nationale.

Sans grande surprise, Olivier Véran a gardé son poste de ministre des Solidarités et de la Santé. Arrivé aux prémices de la pandémie de la Covid-19, l’Elysée estime qu’il a su gérer la crise et n’était donc pas menacé par le remaniement. Mais son ministère accueille désormais une ministre déléguée : Brigitte Bourguignon, en charge de l’Autonomie. Ils pourraient être rejoints par des secrétaires d’Etat, dont la nomination doit être annoncée plus tard.

Fin du «Ségur de la Santé»

La continuité à la tête du ministère est un atout alors que le nouveau Premier ministre, Jean Castrex, a annoncé dans une interview au Journal du Dimanche qu’il voulait conclure le « Ségur de la Santé » « la semaine prochaine », soit au plus tard le vendredi 10 juillet.