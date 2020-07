Quand le Covid-19 vient heurter de plein fouet la bonne santé financière des collectivités

Baromètre Agence France Locale

Publié le 07/07/2020 • Par La Rédaction • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

La bonne tenue financière du secteur public communal à l'issue du mandat écoulé pourrait bien faire long feu. La faute à la crise sanitaire et économique venue remettre en cause les projections des exécutifs locaux, comme le relève l'Agence France locale dans son baromètre consacré à la santé financière des collectivités.

Solvabilité, poids de l’endettement, marge de manœuvre budgétaire : c’est à partir de ces trois critères que l’Agence France locale (AFL), banque des collectivités détenue à 100 % par ces dernières, a noté dans la première édition de son baromètre la santé financière des collectivités sur le mandat écoulé.

Pour l’Agence, les notes financières des collectivités locales entre 2014 et 2019 montre « une grande stabilité au sein de mêmes segments, malgré un contexte changeant, marqué principalement par l’impact des lois « Notre », « Maptam », la fusion des régions, la baisse des dotations de l’Etat, et enfin la mise en place de la contractualisation pour les grandes collectivités ». Selon l’AFL, ce sont les régions qui présentent la situation financière structurellement la plus favorable (moyenne entre 2,39 et 2,72, la meilleure note étant 1, la plus mauvaise 7), malgré les évolutions institutionnelle et financière qu’elles ont connues, grâce à une santé financière en nette amélioration en 2019.

L’impact différencié de la baisse des dotations de l’Etat

Les communes sont, « dans leur globalité, bien notées et ne connaissent que des variations très faibles entre 2014 et 2019. […] La forte proportion de communes de petite taille, peu ou pas endettées, favorise la stabilité de la note moyenne ainsi que son bon niveau », décrypte l’Agence qui loue « la résilience » des quelque 35 400 communes. Et ce, malgré l’instabilité institutionnelle du dernier mandat (réforme des périmètres intercommunaux) et la baisse des dotations de l’Etat entre 2014 et 2016.

En revanche, les départements ont particulièrement souffert lors des six ans passés, malgré une dynamique un peu moins défavorable sur les trois dernières années. La baisse des dotations de l’Etat a manifestement également touché les collectivités départementales…

