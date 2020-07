Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Fonction publique : Amélie de Montchalin attendue au tournant

Remaniement

Fonction publique : Amélie de Montchalin attendue au tournant

Publié le 07/07/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

twitter @olivierdussopt

Dès les premières minutes qui ont suivi sa nomination au poste de ministre de la Transformation et de la Fonction publique, l'inquiétude a submergé les fonctionnaires. Leur rendez-vous salarial est reporté sine die, comme les engagements pris par son prédécesseur, Olivier Dussopt. Amélie de Montchalin dit toutefois s'inscrire dans ses pas et vouloir aller plus loin en donnant un "nouvel élan à l'action publique".