Nouveau gouvernement : une libérale à la Fonction publique

Les dossiers qui l’attendent sont nombreux et sensibles, au premier rang desquels les violences policières, les relations police-population, la lutte contre le terrorisme mais aussi la mise en œuvre du continuum de sécurité et la relance de la prévention de la délinquance.

Son nom avait été pressenti en 2018 pour succéder à Gérard Collomb : l’ancien ministre de l’Action et des comptes publics d’Edouard Philippe, Gérald Darmanin, hérite du fauteuil de Christophe Castaner au ministère de l’Intérieur. A deux ans des élections présidentielles, cette fonction, stratégique par son emprise sur l’appareil policier et électoral, échoie donc entre les mains d’une personnalité réputée proche de l’ancien président Nicolas Sarkozy et intime du président (ex-LR) des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.

Surprise de taille, Gérald Darmanin se voit adjoindre une ministre déléguée en charge de la citoyenneté en la personne de Marlène Schiappa, jusque-là secrétaire d’Etat en charge de l’égalité femmes hommes, et dont on retiendra notamment son investissement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la création d’une nouvelle infraction de harcèlement de rue.

A noter parmi les surprises de ce remaniement, l’arrivée du tonitruant Eric Dupont-Moretti à la tête du ministère de la Justice. L’avocat, véritable star du barreau, qui s’est récemment essayé au cinéma et au théâtre, est appelé à poursuivre la réforme de la Justice et à mettre en œuvre le nouveau code de la justice pénale des mineurs.

Après trois ans au poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des comptes publics chargé également de la fonction publique, Olivier Dussopt est promu ministre à Bercy. Sous l’autorité de Bruno Lemaire, il remplace Gerald Darmanin qui déménage au ministère de l’intérieur. Cet élu de terrain, expérimenté, ancien député socialiste et ex président de l’Association des petites villes de France a su prouver ces dernières années son expertise technique et sa fidélité au chef de l’Etat, quitte parfois à renier certaines de ses positions prises en tant qu’élu local.

Parmi ses futurs chantiers, Olivier Dussopt aura pour mission d’éviter une envolée incontrôlée de la dette à cause des conséquences du coronavirus, quelques jours après l’alerte de la cour des comptes dans son rapport sur les finances publiques. Il défendra le projet de loi de finances rectificative 3 actuellement en débat à l’assemblée nationale et préparera le PLFR4 sur la relance. L’ex secrétaire d’Etat conservera le dossier explosif de la réforme fiscale avec les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur la péréquation et les indicateurs financiers. Et il devra trancher l’avenir de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités suspendue à cause de la crise pour 2020.

Une élue locale Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, entre au gouvernement. Elle sera chargée de l’insertion auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, Elizabeth Borne, qui quitte les transports.

Retour de Roselyne Bachelot

Enfin Roselyne Bachelot fait un retour inattendu au gouvernement. Pharmacienne de profession, ex-ministre de la Santé et des Sports (2007-2010), puis de la Cohésion sociale (2010-2012), elle arrive à la Culture après avoir entamé ces dernières années une carrière d’animatrice radio et télé.

Connue pour sa passion pour l’art lyrique, la nouvelle ministre va vite devoir élargir son horizon face à des secteurs culturels très divers et sinistrés par la crise déclenchée par le coronavirus.

S’ils ne savent encore rien des intentions de la nouvelle ministre, les professionnels de la culture ont au moins un motif de satisfaction ce soir : le périmètre de la Rue de Valois reste inchangé, contrairement aux intentions prêtées à Jean Castex de le fondre avec l’éducation et les sports dans un méga-ministère.