Des alternatives au retour au bureau après le confinement

Publié le 17/07/2020 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Test grandeur nature du télétravail, la période du confinement a mis à rude épreuve l’organisation interne des collectivités. Celles-ci amorcent une extension du travail distant et lancent une réflexion sur l’aménagement des espaces.

Chiffres-clés 1 800 tiers-lieux existent en France selon la mission « coworking : territoires, travail, numérique ». Sont très bien pourvues les régions : Ile-de-France (316), Nouvelle-Aquitaine (222), Auvergne - Rhône-Alpes (200), Occitanie (163) et Provence - Alpes - Côte d’Azur (127).

Dans la plupart des collectivités, le confinement et l’organisation d’une activité depuis le domicile des agents a mis sur la table un certain nombre de nécessités techniques sur lesquelles il n’y a plus lieu de débattre. Accès distant à des logiciels métier, réseau VPN, bureaux virtuels… Ces outils, lorsqu’ils existaient déjà au sein des institutions, ont rendu possible la continuité d’activité dans la plupart des services. Et ce, alors même que le télétravail n’y était pas déployé. C’est le cas de la petite ville de Saint-Louis (400 agents, 21 000 hab., Haut-Rhin). « Notre avance technique nous a permis d’assurer confortablement l’essentiel des tâches administratives, il nous reste à réglementer l’organisation de l’activité à distance, qui peut concerner 25 à 30 % de nos agents. Mais le travail de sensibilisation, lui, est fait », fait valoir Lise Marziano, responsable de la gestion administrative du personnel et assistante de prévention.

Recalibrage de l’activité

De fait, un ...

Références Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 relatif au télétravail fixe toute forme d’organisation du travail, dans laquelle les fonctions d’un agent sont réalisées hors des locaux de l’employeur de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

