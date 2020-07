37 adjoints à Paris, 20 en moyenne dans les grandes villes

élections municipales

Publié le 06/07/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Anne Hidalgo a nommé un nombre record de 37 adjointes et adjoints, loin cependant de la limite légale. Dans les villes de plus de 80 000 habitants, 20 adjoints en moyenne ont été nommés.

Le premier conseil municipal d’installation est souvent l’occasion de fixer le nombre des adjoints. Celui-ci ne peut pas dépasser 30% de l’effectif du conseil (art. L2122-2 du CGCT ). Dans les villes de plus de 80 000 habitants, il peut y avoir des adjoints en plus, s’ils sont en charge d’un quartier particulier, sans que leur nombre ne dépasse 10% de l’effectif. (art. L2122-2-1 du CGCT).

20 adjoints en moyenne dans les grandes villes

Lors de son premier conseil municipal, Anne Hidalgo a proposé une liste de 37 adjointes et adjoints, faisant de Paris le plus gros exécutif communal. Cependant, ramené à la population, cela représente 0,17 adjoints pour 10 000 habitants, le taux le plus faible, alors que Colombes, dans les Hauts-de-Seine, compte 2,3 adjoints pour 10 000 habitants.

En moyenne, pour les villes de plus de 80 000 habitants, les exécutifs locaux comptent 20 adjoints. C’est Caen, parmi ces villes, qui en compte le moins, avec une équipe de 13 adjoints. Sur les 53 villes de plus de 80 000 habitants pour lesquelles nous avons pu identifier le nombre d’adjoints, 29 atteignaient la limite légale, adjoints de quartiers inclus, dont Toulouse, Nice et Nantes, parmi les plus peuplées.

Débats budgétaires

Toute occasion est bonne pour le débat démocratique et ces décisions de moduler le nombre d’adjoints est souvent contesté par l’opposition. A Paris, Marie-Claire Gée, opposante LR au Conseil de Paris s’est plaint de l’augmentation dans le budget que représente ces adjoints supplémentaires, extrapolant les seules indemnités en ajoutant des dépenses liées au cabinet des adjoints en questions, selon CNews. «Polémique puérile», a balayé le premier adjoint socialiste Emmanuel Grégoire.

🔴A peine élue, la 1ere décision d’@anne_hidalgo à #Paris est de nommer 37 adjoints. Coût: 65 000 000 € Les Parisiens et les entreprises parisiennes, dont tellement n’arrivent plus à joindre les deux bouts après #COVID__19, apprécieront.#çacommencebien — Marie-Claire Carrere-Gee (@MCCG) July 4, 2020

A Reims, où des postes d’adjoints en charge de certains quartiers de la ville ont été ajoutés par rapport à la mandature précedente, l’opposant écologiste Léo Tyburce fait la même critique : «Rester à 17 adjoints, cela aurait été plus sobre.» Les indemnités des élus sont fixées par la loi mais peuvent être ajustées par le conseil municipal à la marge.