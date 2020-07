Neuf conseils pour mettre en place un observatoire de la mobilité

Acquérir une connaissance précise des flux et des modes de déplacement des usagers permet aux collectivités de bien comprendre l’évolution de la mobilité sur leur territoire. C’est la vocation d’un observatoire de la mobilité.

1. Produire et diffuser des connaissances

Un observatoire de la mobilité a vocation à collecter, produire et diffuser des connaissances techniques et statistiques sur les déplacements des usagers au niveau local afin d’en dresser un diagnostic et de le partager entre les divers acteurs de la mobilité. « Il a une fonction de capitalisation et de veille de la connaissance de la mobilité sur le territoire concerné », confirme Barbara Christian, directrice des projets Connaissance de la mobilité au Cerema Territoires et ville.

2. Évaluer les PDU et les nouvelles mobilités

En général, les agglomérations mettent en place, depuis les années 2000, un observatoire ...