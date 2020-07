Le drone a pris son envol, malgré des formations variées

[Métier] Policier télépilote

Publié le 22/07/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une RH, Actu experts prévention sécurité, France

L’usage du drone se développe dans la police municipale. Si certaines villes font appel à des prestataires extérieurs, d’autres ont décidé de former leurs propres dronistes.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Cadre d’emplois : policier municipal.

policier municipal. Catégorie : cadre C.

cadre C. Formation requise : examen théorique établi par la DGAC et validation pratique auprès d’un autre exploitant de drones.

Policier droniste, un métier d’avenir ? Au printemps, le contrôle du respect du confinement a mis en lumière l’usage des drones par la police nationale et la gendarmerie, mais aussi par la police municipale (PM). Si son usage reste marginal, il a vocation à se développer. Pionnières, des PM forment leurs propres télépilotes. « Le drone est un outil de progrès en matière de sécurité, martèle Yves Daros, directeur de la PM de Cannes. Il nous permet d’aller dans des zones difficiles à surveiller, comme les massifs forestiers ou les bords de mer. Nous avons formé un premier agent il y a trois ans et un second est en formation. »

Pas tous le même niveau

Reste que ne devient pas droniste qui veut. Depuis le 1er juillet 2018, tout télépilote doit passer un examen théorique dans l’un des centres ...