Vidéoprotection : à Marseille, la régie des transports métropolitains va plus loin que l’image

Publié le 10/07/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France, Toute l'actu prévention-sécurité

Les bus et métros marseillais sont placés sous vidéoprotection avec enregistrement audio et vidéo. La régie des transports métropilitains indique que les conversations ne peuvent pas être captées, et qu’elle est en train de réaliser l’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qu’elle devra rendre à la Cnil d’ici mai 2021.

