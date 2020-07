Les routes des marais, laboratoire de la Vendée

Avec les dernières sécheresses, les routes dans les marais en Vendée ont souffert. Le département expérimente différentes méthodes pour réduire l’impact environnemental et augmenter leur durée de vie : fibre de carbone, pieutage, recyclage en place…

Le département de Vendée accentue son effort en faveur des routes dans les marais poitevin et marais breton (1) en y consacrant 2,5 millions d’euros entre 2019 et 2023. « En 2018 et 2019, les périodes de sécheresse ont déstabilisé encore plus les routes des marais », explique Alain Lebœuf, vice-président de la Vendée en charge des infrastructures. L’argile se gonfle en période humide et se contracte en période de sécheresse. D’où des fissures ou gondolements, des affaissements.

Le programme de rénovation des routes de marais est établi en concertation avec le bloc communal.

Réduire l’impact ...