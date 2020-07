Des idées à foison pour les espaces verts

[Portrait] espaces verts

Publié le 24/07/2020 • Par Frédéric Ville • dans : France

Au service de l’environnement et des espaces verts de la ville de Nantes, Manuella Lefort aime travailler sur de multiples projets, toujours de manière partenariale.

Chiffres-clés 2020 : référente « environnement » au service de l’environnement et des espaces verts (Seve) de Nantes.

référente « environnement » au service de l’environnement et des espaces verts (Seve) de Nantes. 2018 : obtention du concours de technicien principal.

obtention du concours de technicien principal. 2017 : BTS en aménagement paysager à l’Ecole supérieure d’agriculture d’Angers. Cheffe d’équipe au Seve de Nantes.

BTS en aménagement paysager à l’Ecole supérieure d’agriculture d’Angers. Cheffe d’équipe au Seve de Nantes. 2016 : stage au bureau d’études du Seve de Nantes.

stage au bureau d’études du Seve de Nantes. 2004 : cheffe de projet « innovation » chez Sodebo à Montaigu (Vendée).

En entrant au service de l’environnement et des espaces verts (Seve) de la ville de Nantes en 2017, Manuella Lefort a fait, sans regrets, un virage à 180 degrés. Jugez plutôt : à 35 ans, après douze ans comme cheffe de projet dans l’industrie agroalimentaire, « avec un rythme trépidant et de l’innovation dans les méthodes de travail », elle se pose la question du sens et replonge dans ses racines : la nature.

Elle intègre un BTS en aménagement paysager, forte d’un conjoint jardinier à son compte et d’un peu d’expérience. Elle se forme aussi à des logiciels utiles en gestion des espaces verts et participe aux ateliers de concertation « paysages de Sèvre » à Vertou, où elle habite. Pour son stage de BTS, direction le Seve à Nantes, « un service fascinant : des agents passionnés, des expertises fortes. Mon parcours atypique et mes compétences en démarche de projet ont plu ». Application immédiate avec la conception du parc des Capucins, « travaillé comme on promeut un produit, en fonction des usages, de la force du lieu initial ».

Potager participatif

Son BTS en poche, elle débute au Seve pour trois mois comme cheffe d’une équipe difficile, notamment parce qu’elle avait perdu son ...

