Le web, nouvel eldorado du sourcing

De nouvelles méthodes pour attirer les talents

Publié le 09/07/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les principaux supports de diffusion des offres d’emploi sont désormais numériques. Si le web permet d’accroître le potentiel de candidatures, il ne sera véritablement efficace qu’à condition d’y être proactif.

Chiffres-clés 38 % des candidats qui se servent d’internet dans leur recherche d’emploi utilisent les réseaux sociaux, dont 60 % Facebook et 43 % LinkedIn. Source : « Les pratiques numériques des demandeurs d’emploi », Pôle emploi, 2019. A lire sur : bit.ly/2N0JOxf

En quelques années, internet est devenu « the place to be » des recruteurs. Les collectivités n’échappent pas à cette lame de fond, même si elles continuent en parallèle à utiliser des canaux traditionnels pour diffuser leurs offres et repérer les profils qualifiés.

Les réseaux sociaux professionnels sont largement intégrés dans les stratégies de recrutement (lire ci-dessous). La publication d’annonces y est gratuite ou payante, en fonction de la visibilité souhaitée. Ils permettent de toucher un grand nombre de candidats et d’avoir des réponses rapides de profils en adéquation avec le poste. A condition d’être très précis dans ses attentes et percutant dans sa communication « employeur ». Un réseau tel LinkedIn ne s’adresse cependant pas à tout le monde. Il s’avère surtout pertinent pour ...