Gain de temps et baisse des réclamations : les services facturiers font leurs preuves

Améliorer la qualité comptable, réduire les rejets de factures et les délais de paiement, faire monter en compétences les agents… le service facturier (Sfact) a plus d’un avantage. Pour en tirer le meilleur parti, il faut entretenir une relation de confiance et des habitudes de travail avec le comptable public et avoir une démarche comptable déjà fiable. Une deuxième vague de Sfact va s’ouvrir pour 2021 et 2022. Les finances publiques seront amenées à solliciter certaines collectivités, mais il est aussi possible de postuler.

