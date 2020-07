Ingénierie locale : les mises en garde du Sénat à l’ANCT

Ingenierie

Les sénateurs Josiane Costes et Charles Guené ont présenté le 2 juillet leur rapport sur l'ingénierie territoriale et l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) devant la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale. Ils ont soulevé des points de vigilance par rapport à l'ANCT.

Où en est l’ingénierie territoriale, ou « ingénierie dans les territoires », comme préfère la nommer le sénateur Charles Guené pour en souligner la diversité, alors que l’Agence nationale de cohésion des territoires créée au 1er janvier dernier, se propose de venir la compléter et suppléer ses manques ?

Le rapport des sénateurs Guené et Costes, présenté le 2 juillet devant la délégation du Sénat aux collectivités territoriales, et prochainement publié, revient sur les trajectoires opposées de l’Etat et des collectivités territoriales en la matière depuis les années 2000.

