Le « zéro phyto » étendu à tous les lieux de vie

Elizabeth Borne lance une consultation du public sur l’interdiction des produits phytopharmaceutiques dans les lieux de vie dès 2022.

Le gouvernement a annoncé fin 2019 son engagement à élargir les zones concernées par la loi Labbé aux autres lieux de vie. Elizabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, concrétise cette annonce avec la mise en consultation d’un arrêté jusqu’au 16 août 2020.

Selon ce texte, à partir du 1er juillet 2022, l’utilisation des produits phytosanitaires sera interdite dans tous les lieux de vie excepté les terrains de sport de haut niveau. Cela concerne donc les jardins de copropriété, les parcs et jardins privés, les campings, les cimetières, etc. Et à partir de 2025, les terrains de sport de haut niveau seront également concernés par cette interdiction.

70% d’usage en moins depuis 2017

Pour rappel, la loi Labbé interdit, depuis 2017, l’utilisation de produits phytosanitaires par les personnes publiques pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries ouverts au public. Cela a ainsi permis de diminuer leur usage par les collectivités et les particuliers de 70 %. Depuis 2019, l’interdiction concerne aussi les non-professionnels. Des distances minimales de traitement ont été mises en place à proximité des habitations.