Un rouleau compresseur à Rouen

La métropole de Rouen Normandie a récemment entamé le défrichement de la forêt du Madrillet au profit de projets immobiliers. Plusieurs associations écologistes s’élèvent contre ce programme baptisé We Hub.

We Hub, c’est le nom du projet lancé par la métropole de Rouen Normandie qui projette de détruire une partie de la forêt du Madrillet, de quoi attirer l’attention d’un certain nombre d’organisations écologistes.

Le futur parc du Madrillet

Le projet lancé par la région Normandie, la métropole de Rouen et soutenu par les villes de Saint-Etienne-du-Rouvray et de Petit-Couronne vise à étendre les activités universitaires, hôtelières et industrielles. L’objectif pour Rouen Métropole est de renforcer son attractivité et de passer de 6700 à 15 500 étudiants et de 80 à 120 entreprises en 15 ans. Plus de 12 000 m2 de bureaux et des ...