Les DGS face aux maires génération 2020

Elections municipales

Publié le 03/07/2020 • Par Romain Mazon • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Deux faits ont particulièrement marqué les résultats de l’élection municipale 2020. L’un est massif et inédit : un niveau d’abstention jamais vu, pour les deux tours. L’autre, plus symbolique, tient à la prise de grandes villes par des maires écologistes. Ils promettent un mandat plein d’inconnues pour les DGS qui accueillent les maires « génération 2020 ».

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’élection municipale 2020 aura été, de bout en bout, hors norme, et augure peut-être un mandat atypique pour les DGS des communes et intercos qui font connaissance avec les nouveaux élu(e)s. Election hors norme, d’abord parce que trois mois ont séparé les deux tours. Mais surtout parce qu’au soir du second tour, l’abstention a enregistré un nouveau record (58,4%), après celui du premier tour. La génération 2020 sera la génération mal élue.

Autre fait saillant : un renouvellement générationnel, et de nouveaux profils, peut-être pas aussi importants que ne le laisserait croire le miroir déformant que constitue la prise de plusieurs grandes villes par des maires écologistes que pas grand monde n’attendait à pareille fête.

En chiffres, cela donne, pour les communes de plus de 2000 habitants ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers