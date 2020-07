Covid et chant choral, une nouvelle partition à mettre en oeuvre

Publié le 03/07/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Dès la rentrée de septembre, la pratique du chant choral va reprendre. Les responsables municipaux, associatifs, scolaires et autres devront mettre en œuvre un certain nombre de nouvelles règles sanitaires. Pour aider les organisateurs, la Fédération A Cœur joie a publié un guide d’aide à la décision.

Qu’il soit pratiqué à l’école, en association, en centre de loisirs, dans le cadre des pratiques en amateur ou dans celui de l’éducation artistique et culturelle, le chant choral en période post-épidémie est soumis à un certain nombre de contraintes sanitaires.

Où placer les chanteurs ? Quel type de lieu privilégié pour chanter ? Quels sont les coûts des mesures sanitaires à anticiper ? Les règles sont-elles les mêmes pour les répétitions et les concerts ? Qui est responsable de quoi ?

Autant de questions, et bien d’autres, que se posent les chefs de chœur, les choristes et les responsables de structures. Pour les aider à préparer la reprise d’activités en septembre, la fédération A Cœur joie, qui regroupe 300 chorales, soit 10.000 chanteurs (enfants, jeunes et adultes) a mis en ligne un guide d’aide à la décision.

Le site de la fédération indique aussi de nombreuses pistes sur l’organisation des répétitions en présentiel, l’utilisation des outils numériques, etc. On y trouve également une liste de sites ressources.