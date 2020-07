Zones à faibles émissions : une dizaine de nouveaux territoires concernés en 2021

Qualité de l'air

Publié le 03/07/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

La ministre de la Transition écologique et solidaire a annoncé le 2 juillet lors du Conseil national de l'air que de nouvelles zones à faibles émissions seraient déployées dans une dizaine de territoires. Un décret est attendu pour en préciser le cadre.

C’est l’un des outils clés pour lutter contre la pollution de l’air en ville : les zones à faibles émissions. Actuellement, seuls cinq territoires en sont équipé : Paris, Strasbourg et une partie des territoires des métropoles du Grand Paris, de Grenoble et du Grand Lyon. Ce jeudi 2 juin, lors du Comité national de l’air, la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a annoncé la création d’une dizaine de nouvelles zones à faibles émissions ZFE d’ici 2021.

Des zones aux noms multiples

Cet outil a été créé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 sous le nom de zones d’actions prioritaires pour l’air, devenues des zones à circulation restreinte (ZCR) à travers un décret de 2016, puis des zones à faibles émissions avec la loi d’orientation ...