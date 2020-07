Accueil

«On a mis de côté la lourdeur administrative… et c’était grisant ! »

Publié le 03/07/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

©metamorworks - stock.adobe.com

Inventivité, engagement, solidarité, souplesse... Il va falloir garder le meilleur de ce qu'ont vécu et mis en oeuvre les agents et leurs managers pendant la crise sanitaire. C'est la conclusion du webinaire en forme de « debriefing » organisé par La Cordée, le 1er juillet. Pour cette association, c'est la condition pour rendre la fonction publique plus attractive pour des candidats aux profils diversifiés.

Management fonction publique