PLFR 3 : tous les articles votés avant la chute du gouvernement Philippe

Projet de loi de finances rectificative 3

Publié le 03/07/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

L'Assemblée nationale prévoyait de voter le PLFR 3 en première lecture ce vendredi 3 juillet. Le calendrier élyséen a tout stoppé, pour cause de changement de Premier ministre. Mais plusieurs articles ont cependant été adoptés, dont celui précisant la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde. Relevé complet d'un texte incomplet.

L’Assemblée nationale aurait dû voter en première lecture le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 ce vendredi. 3 juillet. Mais l’annonce du remaniement ministériel et de la nomination de Jean Castex au poste de Premier ministre a arrêté net les débats qui ne reprendront pas avant le discours de politique générale du nouveau chef du gouvernement. En attendant la suite, tour d’horizon des amendements adoptés sur les collectivités article par article notamment le jeudi 2 juillet.

Article 3 : dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises en 2020

Le gouvernement a demandé une seconde délibération sur l’amendement 1920 de l’article 3 initialement présenté par l’ancien rapporteur du budget Joël Giraud au motif que « l’amendement 1920 imposerait aux collectivités locales un coût supplémentaire qui ne pourrait être estimé précisément, privant les collectivités de la visibilité nécessaire à l’adoption de leur budget. » Par ailleurs, le gouvernement constate qu’en « retenant un critère de baisse de chiffre d’affaires, il ne permettrait pas à l’aide fiscale d’être appliquée automatiquement dès le paiement du solde de CFE 2020 ».

Un autre amendement a été adopté précisant les conditions règlementaires du prélèvement sur les douzièmes.

Pour rappel l’article initial permet aux communes et EPCI, sur la base du volontariat, d’octroyer en 2020 aux PME des secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19 (moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires) un allègement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Les secteurs concernés sont : le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la culture, le transport aérien, le sport et l’événementiel. L’Etat compense aux collectivités 50% de ce dégrèvement.

Article 5 : clause de sauvegarde des pertes de recettes fiscales et domaniales pour les communes et EPCI

Le dispositif initial propose de garantir aux communes et EPCI un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et des redevances et recettes d’utilisation du domaine de leur budget principal constatée entre 2017 et 2019.

Mais pour « éviter un travail fastidieux collectivité par collectivité visant à appréhender la part revenant à la collectivité et la part revenant à l’Etat », un amendement permettant une forfaitisation des pertes liées aux redevances et recettes d’utilisation du domaine public pour les collectivités territoriales du bloc communal sur la base estimée de 11 semaines de fermeture a été adopté. Il est rappelé que dans ce cadre, la forfaitisation devant être appliquée à un produit passé, cet amendement estime que les produits du domaine seront en 2020 de 21% inférieurs à leur niveau 2019. Ainsi, le calcul est fait avec un produit perçu en 2020 comme étant égal à 79 % de celui enregistré en 2019, afin « de neutraliser les décisions des collectivités » explique l’exposé des motifs.

Par ailleurs, un sous-amendement étend ce mode de calcul aux EPCI.

Malgré l’opposition de la maire de Paris, Anne Hidalgo, reconduite dans son mandat et de la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, L’amendement du rapporteur général du Budget, Laurent Saint-Martin, proposant de traiter le cas spécifique d’Ile-de-France mobilité a été adopté. Il demande à l’Etat de compenser 425 millions d’euros sur les 2,6 milliards d’euros de pertes (dont 1 milliard de VM) du syndicat des transports de la région.

Le caractère exceptionnel de la taxe de séjour a été entendu par les parlementaires. Les amendements 2167 , 426 , 737 1116 , 1661 et 2139 modifiant l’année de référence utilisée pour calculer la perte de recettes de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en 2020 ont été adoptés : il s’agit de prendre comme référence non pas la moyenne des trois dernières années, mais le produit perçu de taxes de séjour en 2019.

En effet, rappelle l’exposé des motifs, « les recettes des taxes de séjour connaissent une dynamique forte dans les territoires touristiques, en particulier depuis l’instauration de la collecte automatique de la taxe par les plateformes de location en ligne et du tarif proportionnel au prix de la nuitée pour les hébergements sans classement (+ 30 % entre 2017 et 2019). Dans ce cadre, la prise en compte de la moyenne des recettes 2017-2019 laisserait à la charge des collectivités territoriales près de 60 millions d’euros. »

Cet amendement simplifie également le calcul aux collectivités qui, à l’occasion de l’inter-communalisation des offices de tourisme, ont changé de collectivité perceptrice.

Un amendement permettant que les pôles d’équilibres territoriaux et ruraux (PETR) ou syndicat mixtes ou de communes percevant la taxe de séjour, produit des jeux ou des remontées mécaniques à la place des EPCI ou communes puissent aussi bénéficier de la clause de sauvegarde. Le dispositif reprend l’année 2019 en référence comme dans le cas général, via cet amendement.

L’amendement du président de la délégation aux collectivités chargé par le Premier ministre d’une mission sur l’impact du Covid-19 sur les finances locales, Jean-René Cazeneuve, visant à ce qu’aucune commune ou EPCI bénéficiant de la clause de sauvegarde ne puisse toucher une dotation inférieure à 1000 € a également été adopté.

Article 6 : compensation des pertes fiscales des régions d’outre-mer

Cet article organise la compensation exceptionnelle par l’Etat de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation pour les territoires ultramarins.

L’amendement adopté sur cet article ont élargi la garantie aux départements de la Réunion et la Guadeloupe. Des amendements concernent la Guyane et visent à neutraliser, pour le calcul de sa compensation, la hausse de recettes résultant de l’augmentation du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020.

Un amendement précise les dispositions concernant la Corse : Les simulations effectuées par cette collectivité, rien que pour la taxe de transports sur les voyageurs, affichent une perte de 25 millions d’euros (le budget prévisionnel pour 2020 affichait une rentrée de près de 36 M€ pour ce poste). En conséquence, l’Etat, à titre exceptionnel, compense, comme pour les régions d’outre-mer, ces pertes de recettes dont le montant cumulé s’élève à 215 M€ dans le budget prévisionnel 2020 établi par la collectivité de Corse.

Les amendements 2231 et 2411, font de même pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna.

Un amendement présenté par le groupe Modem adopté et rectifié en séance publique propose d’élargir les compensations possibles par le biais du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses consacrées aux services de « cloud ».

Article 7 : avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements

Cet article crée un mécanisme d’avances remboursables pour les départements sur les DMTO. Le gouvernement anticipe un rebond de cette ressource fiscale dès 2021 et demande donc aux conseils départementaux de rembourser ces avances en 2021 et 2022, à travers un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale.

L’amendement des députés LREM de l’Allier, du Tarn et du Gers, Bénédicte Peyrol, Marie-Christine Verdier-Jouclas et Jean-René Cazeneuve, reprenant celui présenté par l’ADF et l’amendement 2175 prévoyant l’ allongement de deux à trois ans de la durée de remboursement des avances de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) aux départements a été adopté.

Article 8 : nouvel équilibre budgétaire compte tenu des dispositions du PLFR 3

Cet amendement ajuste l’équilibre du budget de l’État afin de prendre en compte les amendements adoptés au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances rectificative ainsi que les amendements du gouvernement qui interviendront lors de l’examen de la deuxième partie.

Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de 508 M€. Le prélèvement de soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire est majoré de 493 M€, du fait de :

l’amendement n°2170 étendant le bénéfice de ce prélèvement à l’établissement public Ile-de-France Mobilités (IDFM), augmentant le montant évaluatif du prélèvement de 425 M€ ;

l’amendement n°2259 permettant la compensation de la part communale du fond régional du développement et l’emploi (FRDE), augmentant le montant évaluatif du prélèvement de 50 M€ ;

les amendements n°1253, 2120, 2166, 2167, 2168, dont la somme des impacts augmente le montant évaluatif du PSR de 18 M€.

L’amendement n°1566 concernant la Corse créé un nouveau prélèvement sur recettes de 8 M€.

L’amendement n°2231 crée un nouveau prélèvement sur recettes au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna de 7 M€.

Les remboursements et dégrèvements sont minorés de 330 M€. Les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux sont diminués de 400 M€, compte tenu du mécanisme de l’amendement n°2098 permettant le maintien de l’exonération de la taxe d’habitation des retraités de condition modeste. L’amendement n°2098 entraine par ailleurs une augmentation de 70 M€ des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, au titre des dégrèvements de contribution audiovisuelle publique (CAP).

A noter que plusieurs missions du budget général feront également l’objet de propositions d’ouvertures de crédits par amendement du Gouvernement pour un montant total de près de 468 M€ dont :

106 M€ sur la mission « Médias, livre et industries culturelles » dont 70 M€ au titre du plan de soutien exceptionnel pour les secteurs des médias et de la presse et 36 M€ au titre du plan de soutien pour les entreprises du livre ;

50 M€ sur la mission « Culture » afin de soutenir les opérateurs et les établissements les plus fragilisés par la crise et de permettre la mise en place d’un fonds d’urgence sur les festivals ;

49 M€ sur la mission « Sécurités » pour l’acquisition d’hélicoptères H-160 par la gendarmerie nationale et de 2 H145-D3 par la sécurité civile.

Au total, le solde de l’État se dégraderait ainsi de 2 345 M€ par rapport au texte déposé à l’Assemblée nationale : le déficit s’établirait à 224,4 Md€. Le tableau de financement est ajusté en conséquence, le besoin de financement étant couvert par un surcroît d’émissions de BTF.

Article 9 : soutien à la culture

Cet amendement a pour objet de soutenir à la fois les opérateurs et les établissements les plus fragilisés par la crise ainsi que la mise en place d’un fonds d’urgence sur les festivals. Lire le détail des mesures ici.