Finances locales

« Les collectivités sont en capacité de s’adapter au choc en 2020 » juge la Cour des comptes

Publié le 06/07/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Ricochet64 / AdobeStock

L’analyse des comptes 2019 des collectivités publiée dans le dernier rapport des finances publiques locales pousse la Cour des comptes à estimer que les collectivités ont les moyens d’absorber la crise sanitaire et économique. Mais globalement et juste en 2020. Pour certaines d’entre elles et pour plus tard, c’est une autre histoire…

Evaluation

Finances locales