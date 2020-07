Rénovation énergétique : un nouveau lieu de vie pour dynamiser ce village du Nord

Bâtiment - Energie

Publié le 02/07/2020 • Par Géraldine Langlois • dans : actus experts technique, France

Ce petit village du Nord a bénéficié du programme Actee d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités pour mener celle de son estaminet-restaurant scolaire.

Ce mercredi 1er juin, il y a du beau monde autour du nouvel estaminet de la ville d’Oxolaere (Nord). On y croise notamment le maire de la commune, Stéphane Dieusa, et la secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, venue promouvoir le nouveau programme pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, Actee 2, qui est piloté par la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies).

Cette jolie bâtisse basse, une ancienne épicerie-café en briques rouges typique de ce secteur du Nord, occupe une place de choix au centre du village flamand. Entre la mairie et la petite bibliothèque municipale. Le bâtiment a été acquis il y a quatre ans par la commune et a fait l’objet d’un projet intergénérationnel original. Il ...