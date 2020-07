Pesticides : une pollution limitée mais des données encore insuffisantes

La première campagne nationale de mesure des pesticides dans l’air a été présentée jeudi 2 juillet. Plutôt rassurants, ses résultats indiquent des concentrations qui ne dépassent pas les normes réglementaires. Mais l’étude se base sur des capteurs trop éloignés des sources de pollution pour éclairer les élus des communes qui se battent contre les épandages à proximité immédiate.

Pas sûr que ces nouveaux résultats suffisent à calmer les craintes des maires les plus véhéments. Lancée en 2018, la première campagne nationale de mesure des pesticides dans l’air a été publiée et présentée au Conseil national de l’air jeudi 2 juillet. Son objet : évaluer l’exposition générale de la population à des substances qui jusqu’alors n’ont fait l’objet d’évaluations qu’à l’échelle locale et selon des méthodes disparates. Cette fois-ci, l’Ineris (Institut national de l’environnement et des risques industriels) s’est chargé d’harmoniser les protocoles et ...