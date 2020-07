« L’inventaire des friches doit s’appuyer sur les collectivités » estime Marc Kaszynski

Urbanisme

09/07/2020

Marc Kaszynski, président du Laboratoire d’initiatives foncières et territoriales innovantes (Lifti), souhaite que les collectivités soient associées à l'inventaire des friches industrielles, un gisement foncier considérable qui connaît un regain d'intérêt.

Une mission d’information commune sur la revalorisation des friches industrielles, administratives et commerciales a été créée à l’Assemblée nationale le 27 mai 2020. Un sujet largement ­ »labouré » ces derniers mois, sur lequel le ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé un groupe de travail en juin et sur lequel se penche régulièrement la commission d’enquête sur les sols pollués, mise en place par le Sénat le 17 février. Le regain d’intérêt pour ce gisement foncier considérable, estimé entre 90 000 et 150 000 hectares, ne surprend pas Marc Kaszynski, président du Laboratoire d’initiatives foncières et territoriales innovantes (Lifti), qui souhaite que les collectivités soient associées à son inventaire.