Le Sénat cloue au pilori « l’hyper-centralisation »

Décentralisation

Publié le 02/07/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

La Haute-Assemblée veut consacrer dans la Constitution la clause de compétence générale des communes et imposer le principe « Qui paie décide » à l’Etat. Une manière de mettre la pression sur Emmanuel Macron qui n’a toujours pas dévoilé ses batteries en matière de décentralisation.

Ragaillardi par les victoires de la droite aux municipales qui devraient lui permettre d’être reconduit dans un fauteuil à la tête de la chambre haute à la rentrée, Gérard Larcher s’affirme en champion des libertés locales. L’ancien premier magistrat de Rambouillet (Yvelines) fait feu sur « la gouvernance verticale », « la sur-administration » et « l’hyper-centralisation ».

Une pierre dans le jardin d’Emmanuel Macron et de sa gestion de la crise du Covid-19. « Dans un pays fracturé, nous voulons faire le choix de la liberté », lance Gérard Larcher au moment de présenter les cinquante propositions de la chambre haute « pour le plein exercice des libertés locales ».

Alors que le pouvoir n’a toujours pas présenté les contours de son projet de loi 3D, comme « Décentralisation », « déconcentration » et « différenciation » et envisage de reporter les élections départementales et régionales à l’après présidentielle, en décembre 2022, le Sénat se fait le relais des associations d’élus.

Grand conseil des communes de France

Il reprend le mot d’ordre « Qui paie, décide » de Territoires Unis, la fédération regroupant l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et Régions de France. Un principe qui a vocation, dans le plan sénatorial, à être inscrits dans

